員警染疫消息頻傳，中嘉數位繼去年捐助流感疫苗後，再捐助共4萬劑安特羅新型冠狀病毒抗原快篩試劑予台北市及新北市警察局，以實際行動助一線員警抗疫，協助員警保護自己以及廣大民眾，也感念過往警政署與刑事警察局大力協助打擊犯罪維護治安的貢獻，希望以實際行動發揮企業影響力，與台灣人民一同度過難關。

疫情升溫以來，許多企業改採遠距或分流上班，然而許多機關單位仍須堅守崗位，其中基層員警除了維持治安外還需支援快篩站站崗等作業，若遇情緒激動的確診者，更需第一時間協助醫護處理現場狀況，因業務性質特殊，與民眾接觸頻繁無法時時保持社交安全距離，使得員警成為高感染風險的族群。

中嘉總經理童至祥表示，疫情爆發對台灣各界衝擊很大，特別是警戒升級後，看見守護全民、合作打擊非法的一線員警負擔逐漸加重，甚至因執勤而染疫實在令人不捨。中嘉身為在地企業以善盡企業社會責任自許，因此決定捐出4萬劑快篩試劑予疫情最為緊張的台北市及新北市，盡企業之力與台灣人民站在一起共同抗疫。

Home＋中嘉以服務大眾為己任，疫情以來全面提升防疫機制，以最高防疫規格保護員工與用戶。此外也從本業出發，日前率先宣布提供低收入學童家庭新舊用戶3個月寬頻帳單減免補貼；且為支援遠距學習，提供頻道以及機上盒隨選視訊服務(VOD)予各地市府播放教學節目，包括桃園、台南、高雄可於第三頻道收看課程；機上盒隨選視訊服務(VOD)中亦有基隆市、新北市、台北市等地政府授權之課程持續上架，全台用戶皆可隨時免費重複觀看課程，讓電視成為學習平台、落實停課不停學。