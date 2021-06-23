「捐血快樂，讓愛相隨」活動，很多人冒著大雨來捐血，捐血成績共募得580袋熱血。（盧金足攝）

捐血一袋救人一命的時刻，國際扶輪3461地區B-2分區攜手與六個扶輪分社、租賃住宅服務商業同業公會響應捐血。（盧金足攝）

本土新冠肺炎疫情持續拉警報，民眾宅在家防疫，也影響捐血意願，全台鬧血荒，依台中捐血中心最新統計到5月底，台中地區血量的存量剩不到4天，國際扶輪3461地區B-2分區登高一呼，號召台中六個扶輪分社挽䄂捐熱血，一天即募得580袋熱血，很多民眾冒著大雨來捐血，展現出同島一命的正能量。

台中捐血中心表示，過去中彰投雲四個縣市每天的供血量大約要有1800袋血，但受到疫情影響，血庫存量嚴重不足，也是創下近20年來的慘況。

目前除了協調醫院，減少非緊急的手術外，也希望呼籲民眾，在做好自身防疫後，多多響應捐血，減少缺血危機。

捐血一袋救人一命的時刻，國際扶輪3461地區B-2分區助理總監鄭俊杰號召六個扶輪分社，包括台中東區扶輪社、台中東北扶輪社、台中東友扶輪社、台中東昇扶輪社、台中惠中扶輪社、台中玉山扶輪社等一起來共襄盛舉。

鄭俊杰也擔任台中租賃住宅服務商業同業公會理事長，更擴大的聯合兩大社團單位共同舉辦。

「捐血快樂，讓愛相隨」活動20日早上8點到晚上8點，在中港捐血室舉辦，當天早上8點不到中港捐血中心即湧入排隊人潮，冒著大雨來捐血，捐血成績共募得580袋熱血。

捐血中心指出，一般平日民眾捐血大約在30〜40袋、缺血時民眾捐血大約110〜120袋左右，感謝在扶輪社與台中市租賃住宅公會的共同號召下共捐血580袋，暫時紓緩血庫缺血的困境，希望民眾防疫之際，能夠踴躍捐血，挹注血源給需要幫助的人。