台中市大里，上月傳出一家4口輕生，僅遺1位6歲女童獨活，頓失依靠的小女童，目前由平常在麵攤工作的奶奶負起養育的責任，但又遇疫情生活困頓，國際同濟會台灣總會，日前得知祖孫的情況，立即撥款同濟會急難救助金25000元、草湖分會也捐30000元，盼能解燃眉之急。

上月25日中市發生父母帶著一對兒女輕生，造成3死1活的家庭悲劇，當時6歲的小女孩，因為半夜獨自跑到客廳睡覺而幸免於難。獨活的小女孩現由親祖母陳女士，帶回教養，但陳女工作是在麵攤打工，現因疫情頓失收入，急需各界伸出援手，幫忙度過難關，中市警局霧峰分局成功派出所長黃秉鈞得知祖孫困境，連絡各慈善單位，輾轉轉知同濟會48屆總會長候選人林淑娟。

林淑娟了解祖孫情況後，心中很是著急，立即請總會急難救助委員會來協助，經聯繫後終在上星期25日由林淑娟、急難救助正副主委吳榮祐、江月英、呂相園等及地區級邱圳源、林財生、林文德等人，帶著25000元的急難救助金來關懷祖孫，以解燃眉之急，草湖同濟會也募集了30000元善款，給予小妹妹用於教育基金，林淑娟自己也包了一包慰問關懷金，給予幫助。

國際同濟會台灣總會，表示急難救助只是國際同濟會工作的一部份，還有兒福基金、消滅母嬰破傷風MNT基金及希克森基金等等，林淑娟表示，希望在這些善心善款幫助下，讓社會許多邊緣的困難家庭，都能很快的得到幫忙與救助，並在同濟會拋磚引玉之下，引出更多的善心人士，共同來為這社會的弱勢家庭，來幫助與付出。

霧峰分局成功派出所長黃秉鈞指出，當時知道祖孫的狀況後，就積極尋找轄內願意幫忙的善心單位，目前已有大里三賢宮、草湖同濟會、瑞城百姓公廟、草湖獅子會等單位提供援助，並成立小妹妹專戶，每月固定從專戶撥款3、5千元費用，供小妹妹生活所需。