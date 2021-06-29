高美溼地每年吸引近200萬名遊客到訪，是台中市著名觀光熱點，市府建設局藉疫情期間遊客銳減之際，啟動溼地交通要道「美堤街」優化作業，將全長224公尺道路由6.5公尺拓寬至9.5公尺，並退縮人行道、重鋪柏油路面、規劃新設公車亭等，工程已於日前完工，可大幅改善原東西向道路寬度狹窄、南北向道路會車不易問題，使該區交通更便利、遊客更好行。

建設局長陳大田表示，市府注重觀光產業與海線發展，高美溼地是中部生態保育亮點區域，近年更成為台中觀光熱點，其中清水區美堤街緊鄰溼地，是往來賞景重要的路口，因既有道路路型條件不佳成為瓶頸路段，尤其以高美溼地遊客服務中心北側廣場前路段最為壅塞。

為提升整體服務品質，建設局拓寬路段並重新考量整理交通動線，解決轉彎空間不足、大客車停等困難等問題，並減少會車時對後方車輛的影響。

建設局先前耗時兩年多建置「高美溼地遊客服務中心」，並闢建公68、69共兩座停車場，現在再加上美堤街拓寬，可帶給自行開車的遊客更便利的交通路網，現仍於疫情嚴峻之際不宜出遊，歡迎民眾於疫情解封後前往，白天體驗溼地自然風情、傍晚迎接海線絕美夕陽。