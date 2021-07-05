行政院5日鬆口，12日各行各業管制措施有合理調整空間，微解封有望。高市府強調，來高雄美濃的新北個案感染源是否找得到，屏東Delta傳染案14天潛伏期有無新案例仍是兩大評估指標，若真要微解封，會以室外公共空間為主。

行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，鬆口7月12日各行各業管制措施有合理調整空間。市長陳其邁重申高雄微解封兩大觀察條件，一為來高雄美濃的新北個案感染源是否找得到，二是屏東Delta傳染案14天潛伏期有無新案例。

陳其邁表示，由於全國交通往來密切，風險依然存在，一個月前專家會議就在討論如何鬆綁，原則上會以室外公共空間為主。室內群聚風險仍高，相關場所還要做詳細的規劃但一切仍要保持社交距離、戴口罩。

有國軍在臉書社團指控，高市府強行徵收原本要撥給國軍的Moderna，準備6日要提供給不在籍長輩施打，衛生局嚴正駁斥是子虛烏有，市府對疫苗政策配合，是依據當地風險和族群獨特性，例如船員、批發市場、監所管理員、幼兒園工作人員，會先挪用疫苗接種，也符合中央地方疫苗調度原則。

衛生局表示，1日接獲中央撥補疫苗數量為7萬2千多劑，但1至4日總接種量為7萬6千多劑，兩者之間有缺口，4日為了讓長者也能接種，才調度鄰近的閒置疫苗資源，進行補接種。5日接獲新一批疫苗後，中午就將疫苗全數歸還各疫苗庫。

陳其邁補充，船員造冊施打時，中央還來不及撥補疫苗，為了讓專案施打順利進行，就先挪用高市一部分疫苗施打。一天內中央撥補後再還回，是常見的協調調度。