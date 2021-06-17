2020年新冠病毒重創全球航空業，菲律賓航空母公司也創下虧損730億比索約15.1億美元紀錄，與2019年同期相比金額損失大賠7倍。

由於新冠疫情影響，全球旅遊產業停擺，菲律賓航空2020年合併營收大減64%，掉到只有553億比索。菲律賓航空母公司PAL控股（PAL Holdings）表示，菲律賓航空債務重整計畫已進入最後階段，包括法院從旁協助，改善財務結構以及履行應盡義務等。

菲律賓航空表示，債務重整不會影響平日營運，隨著全球旅遊限制逐漸放寬，自己也將增加國際與國內航班。PAL控股則不諱言說，菲律賓航空要再站起來話，還有一段蠻長的路要走。截至2020年12月底，PAL控股負債金額約為60億美元。

日本全日空（ANA Holdings）也有參股的菲律賓航空，2020年10月曾宣布裁員2,700人，占員工總數三分之一。菲航機隊由97架波音與空巴組成，其中81架是租來的。

國內同業，經營著廉價航空宿霧太平洋航空(Cebu Pacific)的宿霧航空(Cebu Air)，2020年也虧損222億比索。

至於東南亞地區各家航空業者現況，泰國國際航空(Thai Airways International) 與馬來西亞航空集團(Malaysia Aviation Group)等數十億美元債務，已各自獲得法院批准。而印尼鷹航 (Garuda Indonesia) 正尋求暫緩支付貸款一事，與債權人以及出租人協商中。