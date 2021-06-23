美吉吉-KY(8466)看好SPC石塑地磚於美國地材市場需求持續火熱，決議在美國喬治亞州設立子公司及發貨倉庫，可就近服務客戶與縮短供貨交期等便利性，再加上旗下台南新廠目標今年第4季進入試量產階段，將提高公司在美國地材市場競爭力。

美(吉吉)說，美喬治亞州地區為美國地材市場主要品牌、大型經銷商聚落區域，集團規劃今年8月完成美國分公司(MJ Group US)、以及占地315坪倉儲中心設立，未來可滿足鄰近區域客戶一週內產品交期，相較一般交期約需三週以上的時間大幅縮短，不僅持續深化美國既有OEM/ODM外銷代工業務合作，同步積極拓展美國前十大主要品牌、通路經銷商等大型代工接單契機。

據國際專業研究機構Catalina Research報告指出，隨著SPC石塑地磚於美國市場接受度打開，具備較其他地板材料良好產品性能與性價比優勢，2020年美國SPC石塑地磚銷售已占LVT石塑地磚比重攀升至69％、達34億美元市場規模，預估未來五年SPC市場銷售每年仍保持6.5~7％年複合成長率，推升至2025年美國SPC市場規模將達68億美元，創造美(吉吉)-KY良好業務拓展環境。

美(吉吉)隨著SPC市場知名度提升，迅速展現近年SPC石塑地磚產品替代優勢持續增加，以近年全球地材供應受中美貿易戰關稅挑戰，前5月集團美國銷售比重仍有14％水準。隨著歐、美地區逐步解封，居家裝修與商辦案源改裝需求增溫，在整體訂單能見度的拉升，將對營運有正面的幫助。