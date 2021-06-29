由於市場對於風險資產胃納需求發燒，帶動美股與商品行情持續上漲，標普5百與那斯達克周一再度改寫歷史新高，標指與高盛商品指數第二季迄今分別大漲8％與13％，可望創造史上首度兩大指數連五季均上漲至少5％的難得紀錄。

由於第二季再兩天就收季線，美股與商品指數攜手共同打破此一紀錄的機率非常大，根據道瓊市場數據公司統計近50年的資料，兩大指數連五季漲幅達5％將是有史以來頭一遭。

在臉書與微軟等科技股的帶領下，美股近來破聲連連，那斯達克指數周一勁揚1％，收上14500點的歷史新高，標普5百指數雖僅小漲0.2％，但也攻上4290點，今年第32度創新高。

雖說部分個股與類股曾急漲急跌引發市場緊張，但標普5百指數從歷史高檔拉回幅度已有近八個月未超過5％，創2018年2月以來最長紀錄。此外，俗稱市場「恐慌指數」的CBOE波動率指數（VIX），最近也剛下探2020年2月以來新低。

儘管行情震盪劇烈，投資人對於美國經濟成長與企業獲利前景仍保持樂觀，深信強勁的基本面將可支撐行情進一步上漲。

此外，由於超低利率環境短期仍無改變跡象，債券等相對安全的資產投資報酬率依然偏低，使得市場資金還是偏好收益率高的風險性資產。

Lido投顧公司投資長賈登（Jeff Garden）指出，「在我們看來，資金沒有其他比較好的去處，在避險資產市場，你是沒辦法找到想要的收益率標的。」

Lido公司目前投資部位有相當高的比率押在風險性資產，其中以股票與商品為大宗，同時又利用選擇權進行避險。

Spectrum資產管理公司經營高層湯普森（Leslie Thompson）表示，「目前股市發展相當理想，當特定類股拉回時，其他類股就會接棒領漲。」湯普森目前最看好大型科技股，微軟與谷歌母公司Alphabet是持股首選。

此外，據高盛預估，至年底前美國散戶與企業總計將投入5000億美元用於買股，其中散戶的買盤將達4000億美元的歷史天量。