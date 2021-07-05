中芯國際4日突發人事公告，在公司工作20年的核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛辭職。儘管中芯國際強調公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響，不過中芯國際港股5日依舊受到影響，早盤盤中最低來到22.5港元、創逾一個月新低。午盤收跌2.37％，報22.7港元。

中芯國際A股股價則未受影響，5日中午收漲0.14％，報人民幣（下同）58.21元。

吳金剛於2001年加入中芯國際，任職20年，歷任助理總監、總監、資深總監，從2014年起擔任技術研發副總裁，期間參與公司FinFET先進工藝技術研發及管理工作。

值得一提的是，證券時報報導，在中芯國際5月20日發佈的最新一期股權激勵計畫首次授予部分激勵物件名單中，吳金剛作為公司兩位核心技術人員之一，獲得了公司16萬股的限制性股票。以當前中芯國際A股約58.13元的股價計算，這部分股票市值近930萬元，而授予價格僅為每股20元。2020年，吳金剛從中芯國際獲得的薪酬總額為214.1萬元。

據中芯國際2020年年報，吳金剛現年53歲，1995年至2001年就職於日本通產省工業技術研究院，1988年獲得華中工學院（現華中科技大學）理學學士學位，1995年獲得中國科學院蘭州化學物理研究所物理化學博士學位。