基於看好新冠疫苗市場前景，全球疫苗大廠法國賽諾菲(Sanofi)周二宣布將成立訊息核糖核酸(mRNA)部門，未來每年投資金額逼近5億美元，預計2025年前將催生6款用於人體實驗的候選疫苗。

賽諾菲表示，mRNA投資計畫即刻啟動，未來每年投資金額達4億歐元(4.77億美元)，將成立一個專責mRNA疫苗的研發中心，研發大軍約400人。該藥廠並預估，到2025年投資計畫將可催生6款用於人體實驗的候選疫苗。

賽諾菲此項投資代表mRNA技術正在重塑疫苗產業，該技術在新冠肺炎爆發前未曾產出獲批准的產品，但如今已是對抗新冠肺炎的主力疫苗。

賽諾菲疫苗部門Pasteur研發長圖森(Jean-Francois Toussaint)表示，「疫情期間，mRNA技術已證明具有快速催生新疫苗的潛力。 」

諸如輝瑞(Pfizer)與葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)等大型藥廠均已聚焦於發展mRNA疫苗業務。

儘管mRNA疫苗已在新冠肺炎疫情期間證明其價值，但還未能證明對其他疾病有效。mRNA疫苗的生產設備與技術與傳統疫苗並不相同。

mRNA疫苗以其用於刺激免疫反應的遺傳分子載體命名。

mRNA技術多年來主要由莫德納(Moderna)與復必泰(BioNTech)等小型業者所支持，開發出的部份實驗疫苗主要用於癌症。

有些研究人員還看到了mRNA在預防傳染病方面的潛力，尤其是快速爆發的疾病，因為與傳統疫苗相比，這種疫苗的開發速度更快。

mRNA技術終於在疫情期間一舉成名。莫德納 開發了自己的新冠疫苗，而復必泰選擇與輝瑞合作開發出新冠疫苗，擊敗賽諾菲等老牌藥廠。

輝瑞復必泰與莫德納為最先獲得美國食藥局(FDA)使用授權的新冠疫苗。

如今不甘落後的大型疫苗廠都試著引進mRNA技術，輝瑞也已宣布，將開發用於其他疾病的mRNA疫苗。