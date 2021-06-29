台股加權指數29日開在17621.15點，上漲30.18點，權王台積電（2330）開高在598元，大漲8元，航運股貨櫃三船長榮（2603）等續揚帆，鋼鐵股中鋼（2002）等亦延續前一日追價力道，大盤漲幅擴大逾百點，距前高17709點近在呎尺。

美股半導體指數全面躍上歷史收盤新高，僅道瓊工業平均指數受到亞洲新冠肺炎確診數激增的影響逆勢走低。

道瓊工業平均指數6月28日終場下跌0.44％（150.57點）、收34283.27點。那斯達克指數上漲0.98％（140.12點）、收14500.51點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲2.52％（81.66點）、收3323.14點，創歷史收盤新高。

統一投顧指出，美國經濟數據良好，指數持續走揚，台灣疫情降溫明顯，且時序步入商品備貨旺季，經濟基本面展望仍佳，季底法人作帳以及7月股東會行情，加上技術面多頭排列，預期台股維持強勢，類股強勢輪動。

統一投顧建議，擇優偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC 載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。