全球電商龍頭亞馬遜公司為期48小時的Prime Day會員日於周一美東時間凌晨3點登場，儘管供應鏈混亂和強勁的消費需求使某些電子類等熱門產品折扣受到限制，但亞馬遜今年會員日在美國的線上銷售額仍可望大幅成長，並創下歷史新高。

根據Adobe周二發布的數位經濟指數（Digital Economy Index），在亞馬遜Prime Day活動的頭24小時之內，其在美國的線上銷售總額較去年成長8.7%，達到56億美元，超過去年感恩節檔期的51億美元。

亞馬遜透過這個促銷活動提高Prime的訂戶數量。今年的活動適逢許多國家取消防疫限制，以及來自Target Corp等其他零售商的激烈競爭。

根據Adobe的數據，周一大型零售商今年的線上銷售額成長28%，不如2018年的成長54%和2019年的成長64%。

不過，分析師仍預估亞馬遜今年的Prime Day會員日總銷售額將介於95億～120億美元，創下該活動的歷史銷售記錄。

僅管電商銷售額強勁增長，但供應鏈仍然陷入混亂，一些線上賣家表示，今年面臨供應方面的挑戰，疫情相關的阻礙導致運輸成本高漲、倉庫容量受限，以及電子產品晶片等關鍵項目缺料。

Stratifyd客戶體驗戰略和分析部門資深副總裁Kurt Trauth表示，成本高漲正在排擠中小型的亞馬遜賣家，他們沒有足夠的資金提供真正的大折扣。另一家亞馬遜商家VersaChalk表示，今年不會在Prime Day會員日提供任何優惠，因為「它真的已經無利可圖了」。