2家外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，儘管短線恐受到ABF載板短缺衝擊晶片銷售，但長線仍有USB4和PCIe Gen4的升級潮助攻，故均對祥碩維持加碼評等、目標價分別為2200元、1800元。

美系外資表示，祥碩近期兩日股價修正，主要是因為市場因ABF載板缺貨而衍生的擔憂情緒，但這種擔憂恐是多餘的，現在是長線投資者增持祥碩很好的時間點，看USB4和PCIe Gen 4的升級潮自今年第二季或三季開始、AMD的新晶片組和潛在的新客戶贏得了設備項目，調升祥碩第二季營收為14.06億元，季減少11%、年增加7%，單季每股盈利預測下降7%、單季每股獲利為9.1元，第二季度毛利率預測從52.0%下調至50.9%，主要是考慮到其品牌業務的強勁需求和平均售價上漲。

展望第三季，美系外資表示，ABF載板短缺將繼續，預估祥碩的營收年減少14%，但季增長27%，季度預估增長顯示改善供應鏈管理，且因為更好的產品組合，將有利於毛利率提升到52.1%，也小幅上調每股盈利預測由10.9元至11.3元。

美系外資表示，有鑑於祥碩在產業主要市場依然保持高度競爭，且2022年和2023年保持顯著的增長潛力，故維持加碼評等、目標價2200元。

另一家美系外資表示，儘管ABF載板短缺恐對祥碩晶片業務造成影響，但下半年隨著供應量恢復，狀況可望舒緩，且還可受惠更大的遊戲需求和低渠道庫存，2022年盈利將較2021年好，重申祥碩加碼評等、目標價1800元。