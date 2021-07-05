散熱廠-泰碩(3338)調整接單策略，並陸續調漲產品價格，營運逐步擺脫谷底，隨著傳產旺季來臨，泰碩董事長余清松表示，上半年很辛苦，不過隨著新產品開始出貨，下半年會愈來愈好，今天股東會通過每股配發1.8元現金股息。

泰碩今天舉行股東會，大陸5G基礎建設受到中美貿易戰影響腳步放緩，且大陸積極扶植本土供應商，加上原本散熱廠高度期待5G智慧型手機換機潮可望推升VC需求，競相擴產希望搶食商機，未料手機品牌廠基於不同考量未如預期大量採VC，導致VC價格競爭激烈，致使泰碩業績自去年下半年走緩，今年第1季更因銅等上游原物料價格飆漲業績陷入谷底。

面對產業劇烈變化，泰碩積極調整接單策略，降低毛利不佳產品接單，將產品重心放在技術門檻較高雲端伺服器及高階商務NB，公司亦精實供應鏈效率、優化生產流程、加開自動化設備與推行智能工廠，並陸續調漲產品價格以反應上游材料成本，營運自第2季逐漸走出谷底。

泰碩第1季稅後盈餘為1130萬元，年減82.09%，每股盈餘為0.13元，更創下2018年第2季以來單季新低，累計前5月合併營收為19.45億元，年減9.24%；儘管第2季營收仍處於低檔，但整體毛利率已見回升，泰碩初估，第2季獲利會比第1季好。

余清松表示，上半年很辛苦，但水冷相關新產品將於下半年開始出貨，下半年會愈來愈好。

隨著第3季傳統旺季來臨，Chromebook/高階商務機種及伺服器需求穩定成長，且泰碩已陸續調漲產品價格，泰碩總經理梁竣興表示，由於公司已調漲產品價格，且近期銅價下跌，有助於降低熱管及熱板(VC)成本，毛利率可望逐季改善，第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。

泰碩也持續進行供應鏈多元化、建置桃園廠區，余清松表示，桃園廠為水冷新產品研發中心及試產線，目前人員已成立，測試機台也在校正中，公司將持續多角化產品線、開發國內外新客戶，希望能擴大公司營運及市場版圖。