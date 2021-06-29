經濟部29日公布最新當前經濟情勢概況與專題「從生產觀察我國製造業發展脈絡」。經濟部表示，邁入2020年代，適逢美中貿易與科技衝突、肺炎疫情肆虐變局，全球產業供應鏈正加速重整，加以各國紛紛導入智慧製造、物聯網等新世代製造模式，在疫情驅動產業朝數位經濟前行。

展望未來，經濟部統計處指出，在企業陸續部署數位轉型策略下，我國恰可善用ICT產業競爭優勢與完整的產業鏈基礎，持續強化研發、深化應用、連結關鍵技術，發展新的科技思維，秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，打造「六大核心戰略產業」，以持續推升經濟成長動能與國際競爭力。

回顧從生產觀察我國製造業發展脈絡，統計處表示，我國經濟發展過程中歷經能源危機、金融風暴、網路泡沫、國際疫情、貿易戰等全球變局，政府適時推出相應的產業政策，藉以提升產業競爭力，帶領著製造業穩定成長。

統計處指出，我國製造生產總額前5大中業集中度由1980年代36.7％，提高至1990年代41.3％，於2000年代大幅躍升至60.2％後漸趨穩定，2010年代續升至63.5％。而我國產業高度聚焦於電子及精密儀器業，集中化程度高於日韓：將各國行業分類標準統整比較，我國1990年代前5大行業集中度67.7％，低於日本71.4％、南韓72.5％，至2000年代集中度大幅提升至81.8％，其中電子及精密儀器業占33.5％，反而高於日本74.1％、南韓81.2％，且日韓之各個行業分布相對我國均衡。

統計處表示，我國製造業發展明顯傾向於電子及精密儀器產業，且高度依賴出口市場，導致我國經濟表現易受國際景氣波動影響，是以調整產業結構及提升附加價值，為我國製造業發展長期努力的主要目標。