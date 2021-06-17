中美洲國家哥斯大黎加衛生當局周三宣布，在研究現有的臨床研究後，該國決定目前將拒絕配送科興的新冠肺炎疫苗，該主管機關並表示，科興疫苖不夠有效。

日前南美洲國家智利宣布，由於新冠肺炎確診數急升，其聖地亞哥首都圈將重啟最嚴格的四級封鎖措施。

該國約75%人口已至少接種過一劑新冠疫苖，將近58%的居民已完成疫苖接種，根據路透社統計，智利的接種率在美洲排名第一，在全球排名第五，接種成績斐然。

不過該國最近全國單日新增確診數暴增17%，占全國人口一半的首都圈單日確診數更激增25%。據媒體報導，截至上周，智利已經注射近2300萬劑疫苗，其中包括1,720萬劑科興疫苖、460萬劑輝瑞- BioNTech疫苖，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）和康希諾各不到100萬劑。

其衛生部門表示，在上周確診的7716名病例中，有76%的人尚未接種任何疫苗。該國醫學專家則表示，疫苗本來就不是100%有效，過早解封、「封城疲勞」和更具傳染性的變種病毒出現，都是第二波疫情來勢洶洶的原因。

另一方面，本月早些時候，另一個南美洲國家烏拉圭公布該國接種科興疫苖的真實數據，稱該疫苗在預防重症入院和死亡方面的有效性超過90%。