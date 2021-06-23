國內疫苗供應量依舊不夠，引起國人赴美打疫苗，飛美班機供不應求。而傳出有「神秘大戶」怕染疫而包下商務艙第一區座位，導致有訂位的旅客被迫安排到其他座位引起爭議及不滿。華航(2610)今天表示，疫情期間提供各類型機位銷售方式，規劃客製化包機、包艙或包區服務，機位銷售依商業營利考量，對於受到影響的旅客會聯絡致歉。

赴美打疫苗需求大增，長榮航(2618)、華航紛紛加開飛美航點班機，長榮航6月上旬洛杉磯航線每周3班增為7班，華航6月昨天起，另外增加3班飛洛杉磯，增班日期為6月22、24日、29日。甚至關島推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，也引起旅行社及國人的注意。

這波赴美打疫苗潮，也傳出旅客「包艙」的情況，今天報導有民眾購買華航商務艙機票飛美國，花了60幾萬元，但在上機前卻被臨時通知座位被更動。經華航地勤解釋，是有大戶花了將近500萬元，包下商務艙一區24席座位，且只有一個人搭乘，手筆之大令人驚訝，但也排擠到原本旅客的權益。

對此華航發出聲明表示，疫情期間提供各類型機位銷售方式，規劃客製化包機、包艙或包區服務，機位銷售依商業營利考量，按照座位數計費，為華航與旅客之間的付費運送合約。對於造成其他旅客的不便與不滿意，華航深感抱歉，會聯絡旅客致歉。