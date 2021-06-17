17日韓國政府表示，從7月開始，韓國18至59歲民眾將陸續接種新冠疫苗，人數為2200萬左右，占總人口數約5100萬的4成3左右。

韓國疫苗接種於2月26日開始，目前正快馬加鞭希望9月之前，3600萬韓國人已施打過疫苗。若一切順利，屆時將有7成人口已打過疫苗，同時達到群體免疫目標。

目前，已有1400萬多位韓國人打過第1劑新冠疫苗，接種率為27%左右。

韓國政府說明，50多歲的預計在7月下旬開始施打，而18至49歲的，8月中旬將會輪到接種。至於18到49歲韓國民眾，參加高考高中生以及30歲以下的幼稚園、小學、國中與高中老師們將可列入優先注射名單。

韓國政府指出，從7月開始，某些特定群體可以混打AZ與輝瑞新冠疫苗，希望能提高保護力。其中包括，30歲以上居家看護、社區藥局與診所醫療工作者，以及警消人員，總數約76萬人。

韓國政府補充，這些特定族群在4月時，已打過第1劑AZ疫苗，第2劑計畫將在7月5日施打輝瑞疫苗。但是，若有韓國民眾不想混打，政府也不會強迫執行。

韓國透過世衛(WHO)的COVAX疫苗分享平台，大約可拿到83.5萬劑AZ疫苗，本來預計6月下旬可送達，但現在已延至7月以後。正當全球在進行不同研究之際，韓國政府認為，混打疫苗沒有安全方面顧慮，一些研究甚至指出，混打疫苗會比只打一種的產生更多抗體。

西班牙有項研究報告曾指出，混打AZ與輝瑞疫苗者是安全的且有效的，並可有更佳防護力。同時，與僅施打AZ一種疫苗相比，AZ與輝瑞疫苗混打者其中和抗體可大增7倍。

到8月時，韓國一些關鍵產業從業者，例如鋼鐵與晶片製造等，在自己工作場所就可以接種新冠疫苗，藉此可減少因疫情影響產能。

17日，韓國新增540位確診者，已連續兩天超過500例。同時，染疫人數也增至近15萬人。