大陸昨（10日）新增9例新冠肺炎本土確診病例，均在廣州。廣州本輪疫情已累計128例本土確診，國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家表示，廣州本輪疫情呈現：「患者病情進展快、重型和危重型患者比例偏高」的特點。

對於廣州本輪疫情，廣東省中醫院副院長張忠德於央視採訪時表示：共同的特點就是，年齡比較大的患者較多，患者病情進展很快，危重病人或者重型病人發病3到4天就轉重症。患者的症狀比較明顯，在其他地方主要症狀是發燒的病人不是特別多。但這裡80％左右的病人都有發燒，而且很高。病毒量也很高，且病毒量降低的速度很慢。

中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東說，與從武漢疫情以來以及後面20多次局部聚集性疫情的病人相比，這次進入重型和危重型患者的比例相對偏高，大約是10％到12％的比例。以往有的是2％到3％、高1.5％到8％，局部的也有8％到10％。這一批比較高，有可能是疫情毒株致病率比較強。

(中時 )