日本政府今天決定解除東京都等9地「緊急事態宣言」，這是東京都第3度被發布緊急事態，從4月25日至今歷時約兩個月；未來東奧期間若疫情再度反彈，有可能4度發布緊急事態。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天上午召開基本防疫因應方針分科委員會，負責2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔提出諮詢案，在發布「緊急事態宣言」的10都道府縣中，除了疫情仍未趨緩的沖繩縣，東京都等9地將如期於6 月20日解除宣言。

不過，解除宣言的9地中，東京都、北海道、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府及福岡縣等7地，將從6月20日起轉為實施「防止蔓延等重點措施」，預計到7月11日才會完全解除防疫限制。

沖繩縣由於醫療量能仍相當緊迫，所以從6月20日到7月11日止，將是日本唯一實施「緊急事態宣言」的地方。

在獲專家同意上述政策方針後，日本政府官員下午向國會報告並備詢，最後在日本政府召開的防疫對策本部會議上正式決定。

西村在國會被問到東京奧運期間如果疫情擴大時說，政府將隨時因應未來疫情變化，只要有必要，將機動採取「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」，持續徹底防止被認為勢將反彈的疫情進入大流行。

首相菅義偉預計稍晚將舉行記者會說明解除宣言理由等，呼籲民眾持續配合防疫。