中國領導人因憂慮新冠肺炎變種病毒，以及確保2022年一系列的重大活動的舉行，計劃將邊境疫情防控措施再維持至少1年，暫定2022年下半年前仍繼續實施相關措施。

外電引述知情人士報導，相關安排是在5月中旬一次有大陸外交部和國家衛健委官員參加的國務院會議上決定，原因除了因應新變種病毒外，當局亦希望2022年的2個重大活動可順利完成，包括2月的冬奧會和年末召開的中共「二十大」。

知情人士稱，大陸現時基本上只對已接種中國疫苗的人士發放簽證，並維持入境後至少14天的酒店強制隔離，以避免輸入病例的風險。

消息稱，大陸若放鬆疫情防控措施，有機會首先放寬與香港和澳門之間的旅行限制，隨後或將放鬆對疫苗接種率高且感染人數獲控制的國家的限制，當中並以認可中國疫苗的國家最有可能獲優先考慮，但何時放鬆防疫措施尚未有具體時間安排。

知情人士透露，中國疾控中心正研究加強針的有效性，包括使用國產疫苗和BioNTech的疫苗。