台灣疫情嚴峻，為防堵印度變異株Delta，27日起入境均不得在家隔離，均需到集中檢疫所或防疫旅館待14天。一名女子表示，美籍丈夫帶著孩子返美探親、打疫苗，依規定返台後，一家四口需分開兩個房間檢疫，但光是防疫旅館就得花費逾10萬元，令她大喊「真的沒辦法撐下去」。

據《東森新聞》報導，一名女子抱怨，6月14日美籍丈夫帶著2名小孩返美探親，順便打疫苗，她原計畫搭機飛美國與丈夫會合，沒想到遇到Delta變異株侵台，指揮中心急祭出新規定，入境一律集中檢疫或住防疫旅館14天。

女子表示，全家返台光住防疫旅館花費就要超過10萬元，「且要找到合適的空間，讓他們待在一個地方14天，真的很不容易」，兩個大人不管帶幾個小孩返台，都要分開檢疫，一個房間最基本的要3000元起跳，有小孩得依人頭加價800至1000元不等，若小孩吵著要找爸爸或媽媽，「真的沒有辦法撐下去」。

女子認為指揮中心政策公布得太突然，「是否意味著我不要回去」，因此考慮將赴美計畫取消待在台灣，但丈夫檢疫期間要帶2個孩子，「真的很辛苦」，以一個家庭來說，若一人有打疫苗，另一人未施打，回到台灣一起生活也有風險，「尤其我們又有小孩」。

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