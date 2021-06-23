摘星山莊停辦荔枝節活動，改由員工及子女自行摘取。（摘星山莊提供／王文吉台中傳真）

剛採摘的荔枝顏色嬌豔欲滴。（摘星山莊提供／王文吉台中傳真）

摘星山莊停辦荔枝節活動，改由員工及子女自行摘取。（摘星山莊提供／王文吉台中傳真）

館方人員以荔枝敬拜創建摘星山莊的「林將軍」。（摘星山莊提供／王文吉台中傳真）

摘星山莊將上百斤「桂味」荔枝，分送給地方士紳，象徵「送荔更給力」挺過疫情。（摘星山莊提供／王文吉台中傳真）

台中市市定古蹟摘星山莊2棵百年荔枝樹每到仲夏結實纍纍，每年在6月下旬舉辦「百人搶摘百年荔枝活動」，網路報名總是「秒殺」。今年因防疫封館，改由員工摘取，館方特別將上百斤「桂味」荔枝，分送給平常支持摘星山莊的地方士紳，象徵「送荔更給力」挺過疫情。

摘星山莊園區遼闊、草木扶疏，2棵百歲荔枝樹生命力旺盛，每到仲夏結實纍纍，過去固定在每年6月的最後一個禮拜，辦理「百人搶摘百年荔枝活動」。由於活動名額僅限150名，每次網路報名時總是「秒殺」，活動當天親子大顯身手搶摘，為「百歲荔枝樹」帶來超級活力。

摘星山莊因防疫三級警戒，至今仍持續「封館」，古蹟老宅少了遊客，回歸時光靜好，2棵百歲老荔沒有因此放慢腳步，果實由鮮綠轉變成嬌豔欲滴色澤。館長黃信彰表示，園區仍不對外開放，並暫停所有活動，荔枝節也不得已停辦，改由夥伴與員工們親力摘取。

黃信彰說，經過一個上午的摘採，總共獲得上百斤「桂味」荔枝，分送給平常支持摘星山莊的地方士紳與相關單位。疫情緊繃，文化活動全都暫停，希望透過「送荔更給力」，藉由彼此打氣送暖，挺過疫情、重整再出發。

黃信彰也提到，歷來地方都傳言，創建摘星山莊的「林將軍」，總是保佑著園區的活動辦理。就像今日的摘採，竟然是連日大雨中的偶遇小晴天，讓園區夥伴和孩子們可以順利地親自摘荔枝、品荔枝，十分有趣。