前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴案，司改會發表聲明表示，本案仍有偵查中的犯罪事實，有停止審理程序之必要、不得審結，對此，職務法庭審判長吳景源29日開庭時表示，民團指導審判並非好現象，希望還給法官單純的審判空間。

司改會28日以「法庭之友」的身分遞狀，認為本案不得以逾懲戒權行使期間而為免議判決，且應受懲戒之行為包含尚在偵查中之犯罪事實，有停止審理程序之必要；卷證尚未調查完備，合議庭應職權調取，並予雙方當事人充分表示意見。

審判長吳景源開庭時表示，近來有民團向懲戒法院遞狀，表達對石案的看法，試圖指導審判，「絕非好現象」，他還舉1991年後的法官發起的改革運動為例，希望大家記得當年，法官們曾為了捍衛審判獨立而發起抗爭運動。

當年一群台中法官們，包括現任大法官呂太郎、司法院秘書長林輝煌、台中地院法官張升星等人，發起的「箱子還你、獨立還我」運動，拒絕將裁判書送閱，引發後續的司法改革活動。