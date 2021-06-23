國民黨新竹市議會黨團原預定於本月26日起辦理的下屆新竹市長初選民調作業，因疫情影響將順延至7月底辦理，圖為參加初選的林耕仁形象廣告。（摘自林耕仁臉書／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市議會黨團原預定於本月26日起辦理的下屆新竹市長初選、全民調作業，因考量疫情還未能見到緩和且防疫警戒也未降級，決定將初選業順延1個月至7月底，未來並隨時作滾動式調整初選作業。

國民黨新竹市議會議長兼黨部主委許修睿表示，針對新竹市民眾關心的國民黨下屆市長人選問題，市議會國民黨團原規畫針對有意願角逐下屆市長的優秀黨籍議員作民調初選，並且將採全民調方式辦理，原規畫由3家民調公司辦理民意調查，並綜合3家公司的結果，推出民調最高的人選，再送交黨中央審核決定下屆代表國民黨出征競選市長的人選。

黨團原預定是在本周六起辦理，但因疫情在5月中旬快速升溫，全國升級警戒至3級，原本中央流行疫情指揮中心祭出3級警戒要至6月28日，黨團就已決定6月底的民調初選要延期，今天下午指揮中心再決定3級延至7月12日，為方便民調公司作業，因此確定初選作業暫時延至7月底，屆時再視狀況辦理。

據了解，市議會國民黨團議員都希望下屆市長人選是具在地條件，希望由已在地方服務多年、具地方政治經驗的優秀議員披掛上陣競選，並為藍營贏回失去8年的藍天，因此這次是由市議會國民黨團主辦民調初選，要在議員中找到最佳人選。

目前表態參選的國民黨籍議員有包括香山區的林耕仁與陳啟源以及東區的李國璋等3人，3人也都已起步多時，在基層積極布局，並都具有雄厚的基層實力，而由於此次初選將採全民調，因此「知名度」與「形象」極為重要，3人的政見、祝賀、形象看板早已在新竹縣、市各大看板出現，全力爭取民眾印象與好感。