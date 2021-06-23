疫情爆發以來最低 學生確診單日僅增5人 10:532021/06/23 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部公布學生確診人數達622人。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部公布最新統計數據，從4月20日至6月22日下午5時30分止，學生確診人數累計達622人，比前一天的617人僅增加5人，是這一波疫情以來單日增加人數最少的一次，顯示疫情已明顯趨緩。 教育部表示，確診的622位學生中，包括大專生208人、高中生98人、國中生98人、國小生152人及幼兒園生66人。其中本土案例是612人，境外移入案例則有10人。 新北發病與確診日趨近於0 侯友宜點出一關鍵就能控制疫情 北農恐爆傳播鏈 專家談解封還太早 #單日 #教育部 #人數 #學生 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 停課致團膳業者損失慘重 批政府止血配套看不到 09:552021/06/23 生活 環南市場爆15人確診 北車8街友都中鏢 北藝工地40人染疫 議員轟蓋牌 04:102021/06/23 焦點要聞 美國重申不會過快升息 台股早盤多空交戰激烈 09:202021/06/23 財經 疫情期間蔬果叫貨量暴增 包裝物流量能卻追不上 09:472021/06/23 生活 5生肖39歲後運勢大逆轉 揮別窮困成為人上人 10:102021/06/23 運勢 台股開盤漲百點 鋼鐵人接棒航海王走揚 台積電回穩漲5元 09:102021/06/23 財經 台南僅5月減租3成 將軍魚市攤商苦撐 04:102021/06/23 地方新聞 居家快篩試劑今開賣 一表看懂5款價格、資訊 09:122021/06/23 生活 敏感大事接接踵而至 陸考慮延長邊境管制1年 09:062021/06/23 兩岸 萬海爆7563萬元鉅額違約交割 09:102021/06/23 財經 疫情後調查！日本首都圈25歲以下「Z世代」出遊5特徵 09:032021/06/23 生活 生活熱門新聞 一天兩餐都吃麵包加牛奶 男大生4個月後慘洗腎 - 生活 真正解封須達成1關鍵 前台大醫預測：下波疫情在10月 - 生活 颱風最快今生成 併入滯留鋒 全台致災降雨再炸3天 - 生活 領不到紓困貸款 單親2寶媽每天只吃一餐苦撐 - 生活 日月潭滿了！鄭明典PO一張圖 網：九蛙在歡呼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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