教育部公布最新統計數據，從4月20日至6月22日下午5時30分止，學生確診人數累計達622人，比前一天的617人僅增加5人，是這一波疫情以來單日增加人數最少的一次，顯示疫情已明顯趨緩。

教育部表示，確診的622位學生中，包括大專生208人、高中生98人、國中生98人、國小生152人及幼兒園生66人。其中本土案例是612人，境外移入案例則有10人。