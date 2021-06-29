台中市首創殘劑網路預約登記作業，29日上午9點開放登記，到下午5點截止，湧入超過300萬人次點閱，網站一度掛點，單日有1萬9732人完成登記，由於30日只有44站快打站可能會有殘劑0至5人次不等殘劑，預估能順利注射到疫苗的機利恐怕不到1％。

由於國內新冠疫情仍然嚴峻，疫苗數量有限，本於公平、公開、公布三公原則，台中市設置「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」讓民眾可以提前一日登記預約到快打站或衛生所接種殘劑，28日上線公告30日44處施打的快打站站點，29日上午讓民眾上網預約登錄。

未料竟一開放就湧入上萬人次想要預約，網站也進入轉圈圈當機狀況；研考會緊急增加系統資源處理應變，並增加分流系統，也公告延長預約時間4個小時，將登記截止時間延長至下午5點。

經統計首日有3百萬人次點擊，1萬9732人完成網路預約，市府也將在晚間7：30分公告網路亂數排序結果，並以簡訊通知排序前10名的民眾，30日上午將由各快打站點指揮官依現場狀況依序通知民眾到場接種；市府也提醒被通知的民眾一定要在30分鐘內到場。

研考會主委吳皇昇再次提醒，此項殘劑的預約登記服務「並非先登記先贏」，而是亂數隨機排序，每位登記的民眾機率都相同，請民眾不用著急。

台中市長盧秀燕也表示，看到預約狀況如此湧躍，可見大家對殘劑的資訊非常重視，人人想打疫苗，她也強調，雖然殘劑很零星，但市府一定會秉持資訊公平、公開並在接種後公布相閞資訊，接受外界檢驗。

台中市衛生局長曾梓展表示，依中央規定疫苗殘劑是最後一瓶剩餘劑量才能開放給18歲以上民眾接種，而且中央也規定最後一瓶一定要滿6人才能開瓶，以AZ疫苗一瓶可打10到12人估算，單站一天最多只可能有6人可打到殘劑，但也很可能合於接種資格者剛好全打完一滴不剩。