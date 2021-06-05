安南區安中路二段L型防水檔板已布設完成。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

受滯留鋒面影響，中央氣象局今天針對台南山區及台南發布豪雨及大雨特報，預估5日下午至6日上午影響最劇烈，台南市政府水利局今日上午8點開設三級應變中心，備妥22萬個沙包、1868片L型防水檔板，針對易淹水地區及9處防汛熱點加強巡查並預布移動式抽水機，也分配L型防水檔板至仁德、永康等12個易淹水地區。

水利局指出，目前全數整備作業皆已完成，轄內各水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池、水利建造物、防汛備料、搶修險開口契約等防汛機具、備料及相關契約皆已整備完畢，水利局及各區公所搶險搶修開口契約也待命執行。

另，水利局也已備妥22萬個沙包及1868片L型防水檔板，針對易淹水地區及9處防汛熱點，如仁德區潭稅橋及安南區海西里、海東里等地區，加強巡查並預佈移動式抽水機，L型防水檔板也已分配至仁德、永康等12個易淹水地區，供各區公所緊急防災使用，同時為因應鋒面帶來強降雨，統計至今日上午11時40分，18座抽水站啟動抽水，總抽水量達21.3萬噸。

水利局呼籲，民眾若發現側溝落水口或水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊蓋住，也請協助清除或通報市府處理，避免阻礙水流，另可多利用「台南水情即時通APP」，及台南市政府官方Line群組或中央氣象局官方網站，隨時掌握降雨資訊。市民朋友如有災情欲通報，可撥打市民服務專線1999。

(中時 )