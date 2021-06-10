有些星座年輕時個性較衝，凡事都敢勇於嘗試，無論生活或事業，過程中也難免遇失敗而漏財，但他們總是能靠運氣與智慧，將失去的錢財一一賺回來，《靈匣網》近日分享4個就算漏財也能將錢賺回來的星座。

1.射手座

射手座年輕時野心很大，他們確定自己的目標後，就會非常努力前進，即使沒有獲得預期的目的，他們也不會因此感到後悔，年輕時曾因個性不夠成熟，因此多少損失一些錢財，不過他們的財運並不差，認為一時的虧損不重要，靠著自己的理想和信念，日後便會將以前失去的錢賺回來，甚至賺得更多。

2.處女座

處女座對未來一有想法後，他們就會積極去嘗試，絕對不會感到害怕，就算失敗他們也不在乎，認為只要再試一次就好了，聰明伶俐的他們才智雙全，在職場上也常受到重視，到了30歲左右，處女座更是達到人生最佳發展時期，事業上會遇到許多工作機會，讓他們將過去虧損的錢財賺回來。

3.金牛座

金牛座很能吃苦，不管運氣好或壞，他們都不會受命運左右，認為運氣只是一時的問題，人生還是必須向前看，就算生意上有些虧損，他們也不會太在意，當處女座遇到貴人指點時，便會做一些理財投資，儘管賺錢速度並不快，但他們會一點一滴地將以前漏掉的錢賺回來了。

4.雙魚座

雙魚座個性樂觀，無論在什麼地方都很吃香，他們並不在乎自己處於什麼環境，就算生活很辛苦，他們還是會咬著牙撐下去，並用微笑看待自己的人生，也因為如此樂觀的態度，讓雙魚座的運氣非常好，也容易遇到貴人相助，就算錢財上有損失，他們仍舊不以為意，靠著努力將錢慢慢賺回來。

(中時新聞網)