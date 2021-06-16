國民黨立委葉毓蘭提案刪減文化部所編，關於藝文工作者紓困補助以及藝文場館規費補貼，葉毓蘭認為其他部會僅補助3個月，藝文相關卻一次補助8個月，有補助不公平問題所以應刪減；藝文團體則跳出來抗議，認為此提案背離藝文生態，葉毓蘭今天為此道歉並撤案。

葉毓蘭原本提案指出，其他部會的紓困補助都是補助5至7月共三個月，但是文化部所編關於藝文工作者紓困補助以及藝文場館規費補貼，卻是從5月補到12月共八個月，有不公平的問題，因此提案刪減3億9047萬的藝文工作者補助，以及1252萬的藝文場館規費補貼。

此舉卻引發藝文界強力反彈，「表演藝術聯盟」指出，表演藝術並不像其他大多數行業，解封後即可恢復營業。表演藝術節目都需至少半年至一年的籌備，甚至更長的準備與排練期。團隊五月份的演出取消，前面可能長達半年的投入都付諸流水。而下半年的演出，又因為疫情無法展開排練，也無法確定後續的售票期程。

且即使疫情緩和可以逐步解封，其他行業或許可以立即恢復營業，但團隊與眾多的個人工作者仍需要相應的時間才能演出。未必能爭取到有限的演出檔期。即使可以演出，還必須考量可能會有梅花座的限制。

「表演藝術聯盟」認為此提案背離藝文生態的殘酷事實，並呼籲立委體恤表演藝術在內等藝文行業的特性與現實。包含表演藝術在內的藝文行業，疫情衝擊影響比其它行業早，解封比其它行業晚，呼籲支持現行的藝文紓困政策。

葉毓蘭對此則表示，最初是出於民意代表之職責，因為國家防疫資源有限，所以希望為監督政府合理預算的運用，在這次的紓困預算審查中提出30幾個案子，雖然對於不同部會的紓困補助期限不同都有提案，在部會解釋後也都改為沒有刪減預算的主決議，但因為提案前沒有先諮詢藝文團體，讓藝文朋友們感到不安，深感抱歉。為了避免引起更多的爭議與不必要的擔憂，因此決定撤案。