為協助應屆畢業青年於疫情期間儲備職業能力，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，引領青年投入具發展前景產業的職業訓練課程，勞動力發展署中彰投分署積極結合轄內大專院校

、財團法人及工商團體，開辦5大領域專業課程，目前還有近60班在招生中，符合資格的15-29歲本國籍失業青年可免費參訓，最高補助10萬元的訓練費用，每月還有學習獎勵金8000元。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，勞動部推動「產業新尖兵試辦計畫」以來，中彰投地區已開辦數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企劃等5大領域相關課程近60班，參訓人數1300多人。

目前正在招生尚有60班，「複合材料專業工藝應用培訓班」、「晶片佈局與半導體製程工程師班」、「3D動畫遊戲訓練班」、「國際貿易行銷整合實務培訓班」等課程，所學的都是當前業界灸手可熱，具有前景的專業技術，青年朋友們可在找到工作前先充電，疫情穩定後即可投入相關產業。

去年的畢業陳同學參加2020年「產業新尖兵試辦計畫」，他表示當初對畢業後銜接就業沒有信心，他選擇了時下很夯的「綠能科技」領域課程，透過課程輔助，加強技術實務操作，搭配訓後就業媒合，目前順利銜接就業。

楊同學想要轉職的社會新鮮人，在第一份工作後想嘗試不同職務，擔心學習新技術需花費大筆費用，透過台灣就業通報名「數位資訊」領域課程，訓練費用全額補助，學會專業軟體操作技術後，順利考取相關證照，拿到業界入門門票。