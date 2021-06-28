紓困4.0上路至今，不少民眾仍嘆看的到吃不到。綠委何志偉今日召開線上記者會表示，體育署受理健身產業申請宛如黑幕，緩不濟急，健身教練成孤兒，產業成皮球，而光是「World Gym」和「健身工廠」兩大連鎖健身房會員，總數即達60萬，現在因為疫情而關閉健身房，政府應盡快想辦法，幫助業者渡過難關。

何志偉指出，健身房業者紓困面臨三大困難，第一是體育署紓困申請進度宛如黑幕，紓困行業緩不濟急；第二，自由教練難以證明收入受損紓困成空氣大餅，看的到吃不到；第三，健身產業遭銀行認定高風險，貸款困難。

何志偉說，教育部當前設置的紓困申請網站上，完全無法顯示當前的申請進度，即便業者致電體育署紓困專線，按照專線人員指示操作，對於申請進度仍然只有「申請成功」，但是否在審閱中、是否被退件、何時核發金額完全沒有顯示，更不用說查詢功能。

何志偉批評，業者在教育部開放紓困的第一天就申請至今，仍然無消無息，對照業者的熱鍋上螞蟻，教育部儼然是坐在辦公室不喊熱。

何志偉表示，健身業的自由教練，紓困條件是「沒有在任何單位全職，並以2021年3月至4月平均收入或2019年度同月之酬勞減少50％以上」為基準，然許多健身教練與健身房是屬於承攬制度，與雇主不存有聘僱關係。

何志偉指出，當前自由教練遇到的困難其實都可以仰賴「簽切結書」來做證明，就法律效果來說，切結書不可做假，否則會有偽造文書、詐欺等問題．如果去年的紓困可以用切結書讓民眾領到救命錢，今年為什麼不可以？請各機關是時候放下各司其職的心態，讓民眾用最簡便的方式完成紓困行政作業。

與會的打鐵健身執行長呂宇晟提出，健身房業者在與銀行申請相關紓困貸款屢遭刁難，因各大銀行將健身產業列為高風險產業已行之多年，只能給予業者小額貸款，甚至有發生業者無法提供7月中才能申請之營業人銷售額與稅額申報書（401、403）而遭拒絕申貸，再在顯示產業歧視與不公。

何志偉表示，業者貸款困難，應由政府介入協助處理，經濟部應提出信保專案，由政府協助業者向銀行擔保，使業者免遭銀行拒絕申貸。