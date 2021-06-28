朋億(6613)8元現金股息今天除息，除息參考價136元，盤中微幅貼息。朋億股利配發率達66.6％，已連續四年現金配發率超過65％。不過，公司在手接單金額已創上櫃以來新高，有利於後續填息表現。

由於疫情帶動筆電、電視等宅經濟發燒，再加上5G、Wi-Fi6/6E等通訊技術革新帶動相關應用產品規格轉換，將持續推升全球半導體產業規模持續擴張。朋億認為，目前市場產能吃緊現況短期將不見緩解，整體產能利用率保持相對高檔的水準，推升半導體業者陸續加大資本支出，朋億整體在手接單金額已創上櫃以來新高水準。

朋億併購銳澤效益第2季顯現，為招募台灣優質專案工程人員、提供良好教育訓練，透過結盟銳澤資源，於台南地區增設教育訓練中心，同步亦積極加大管控原料採購策略，並持續密切留意台灣疫情發展、落實相關防疫措施，希望下降疫情及市場缺工、缺料等不確定性因素對於台灣地區訂單工期認列進度的影響。