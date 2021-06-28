上銀集團旗下大銀微系統持續接獲半導體、自動化、面板、工具機及印刷電路板產業訂單，其中定位平台訂單能見度從11月延長至12月，今年訂單幾乎滿載；精密運動元件在手訂單3個月，能見度看到9月，6月出貨優於5月。法人估，大銀6月合併營收可超越5月2.52億元。

大銀5月合併營收2.52億元，年成長14.16％；前五月合併營收12.13億元，年增幅19.89％。大銀指出，大銀5月營收成長動能主要是自動化、半導體及印刷電路板等產業需求。尤其大陸產業升級，自製率提升，帶動大銀的元件需求，此外，歐洲電動車自動化需求增溫，也帶動營收成長，初估6月出貨金額會比5月高，第二季營運比第一季好。

大銀今年半導體、自動化設備訂單比重各35％，與5G相關的印刷電路板接單占比19％、面板接單占比10％、工具機訂單占比也拉升至5％，其他行業占比5％。

大銀表示，今年新增應用在自動化設備的單軸定位系統；因應歐美市場需求開發且通過歐盟認證的E1驅動器，已通過歐盟認證，以及搭配上銀開發應用在五軸工具機迴轉工作平台的力矩馬達，是未來營收及獲利成長的新動能。

大銀指出，大銀工廠自動化程度較高，因應疫情升溫，生產線員工採雙班工作，分區分流，拉開間距，產線維持正常，不受疫情影響。