環保署今(28)日再審「橋頭科學園區」環評案，據傳台積電2奈米廠與其他半導體廠商將投資高雄、進駐橋科，在繼今年5月因地質及保育問題卡關後，今日環評再因橋科基地地處斷層、溫室氣體增量抵換以及東方草鴞保育問題等通關未果，經環委決議此案補正再審。

環保署今日召開「南部科學園區橋頭園區開發計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審線上會議，橋頭科學園區之開發位於高雄新市鎮特定區的第二期發展區，面積約262.39公頃，廠商設廠用地164.27公頃，占比達63％，餘為公共服務設施，預計年產值1000至1800億元，引進就業人口7500至1.1萬人。

環境權保障基金會研究員許博任表示，科學園區屬於高耗能、高耗水產業，本案用電量一年就新增了39.4億度電，占高雄市家庭用電量7成，抵減後之溫室氣體淨排放量，一年將增加218萬噸二氧化碳當量；另外傳台積電2奈米廠將可能落腳高雄，假設橋科目前的評估加上台積電2奈米廠進駐，一年用電量將增加61億度，南科管理局應審慎評估這樣的加乘衝擊。

地球公民基金會主任黃斐悅指出，中崎有機農業專區已經耕耘許久，橋頭科學園區如今要徵收這塊區域，開發範圍應該大幅縮小，至少要保留30％以上的保育區，並提出草鴞保育計畫，具體說明如何進行補償傷害，並將監測資料完整上網公開。

環評委員李培芬指出，東方草鴞保育綠地劃設面積上嚴重不足，14公頃的面積太小，東方草鴞很可能不會去用，反而會變成「生態孤島」，建議開發單位應盡量擴大面積，減少邊緣效應，「其他保育類鳥類如燕鴴、環頸雉、黑翅鳶等也都在區域內，未來的保育策略作為是什麼？開發後對環境變化太大，影響是很明顯的。」

環委於閉門會議進行長時間討論，認為開發單位應評估擴大保育類物種的保育區面積，評估提升園區內公園森林綠覆率、評估異地補償的可行性，以及補充車瓜林斷層分布及與本計畫區位、滾水坪泥火山相關性與可能影響評估，說明最劣情境地震危害度分析，經環委決議，本案須補正再審。