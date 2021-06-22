為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部每年配合學校開學，辦理失業勞工子女就學補助，本學期的就學補助審核結果通知單已近日已寄發，合格者完成撥款，並可透過「失業勞工子女就學補助線上申請系統」查詢審核結果，若未合格則可選擇申請複查。

勞動部表示，109學年度第2學期失業勞工子女就學補助3月17日止受理申請，受理3846件，該等申請資料經與勞工保險、就業保險、失業給付資料檔、財政部提供的所得資料檔及教育部政府各類助學措施結果檔，勾稽比對，近日完成審核並寄發結果通知單，合格者，補助款直接匯入申請人帳戶或寄發支票。

據統計，本學期受理件數經審核後，計有3042件合格、804件不合格，合格率約79.10％，合格子女數計3662人，共補助8074萬餘元，其中多數不合格原因多為重複請領相同補助、又以教育部的學雜費減免最多，其次則為所得超過148萬元。

勞動部說明，申請109學年度第2學期失業勞工子女就學補助合格者，就讀私立大專校院子女每名補助24000元；但若是獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成、達2萬8800元。

勞動部指出，若對結果有疑義，勞工可撥打勞動部免付費諮詢專線「1955」洽詢或於110年6月30日前提出複查申請。

另外，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨提及，下學期開辦的時間會落在9月，屆時有需要的勞工可再向勞動部申請。