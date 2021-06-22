行政院推出紓困方案，但林姓國小課輔老師每月都有按時繳交勞保費，紓困卻1塊錢都領不到。中華民國兒童課後照顧輔導協會創會理事長曾承逸表示，類似個案全國約3000至4000人，有按時繳勞保費卻無法領取補助相當不公平，且補助對象不該只有「課後照顧中心」，許多課輔由協會承包，協會應該也納入補助，已積極向教育部建議。

「感覺各部門就是在踢皮球！」林姓國小課輔老師說，行政院推出紓困方案後，她主動致電詢問教育部、經濟部、勞動部、衛福部，不是專線電話很難撥通，就是撥通後又要她改找其他單位，自己每個月都有繳勞保，但是卻連1塊錢紓困都沒有。

曾承逸表示，受到疫情影響，全國三級警戒延長至6月28日，連帶衝擊各行業，各校改為線上教學所有課輔都暫緩，直接衝擊課輔老師的生計，他們每小時約300元左右，都有依據政府規定繳交勞保費用，但卻無法領去紓困補助，相當不公平。

此外，課後輔導有學校自辦，亦有由私人的課後照顧中心或協會承接，但政府紓困補助除了忽略課輔老師的生計外，同樣也忽略協會，只補助課後照顧中心，如此做法對於協會相當不公平，「大家都做一樣的事情，但卻發生他有我沒有的窘境！」

新北市議員陳錦錠表示，中央政府紓困亂了套，疫情期間百工百業都受到影響，紓困補助不應該有所差異，更不應該是政治考量，課輔老師在校園中相當重要，不僅可以協助教師同時也可讓家長放心，紓困補助更不應忽略默默在教育現場付出的這群人。

陳錦錠也說，盼中央紓困方案可以考量到課輔老師，同時她也將向教育局建議，是否有其他的紓困方式可以協助課輔老師，協助他們度過疫情困境。