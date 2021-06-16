有些人在社交場合總是顯得黯淡無光，因此難以交到新朋友。星座運勢網站「星座漫畫」點名，金牛座、摩羯座、巨蟹座的人最不擅長社交，他們寧願自己一個人享受孤獨，也不願去社交場合認識新朋友，對他們來說，拓展交友圈根本沒必要，與人打交道更是麻煩透頂，一個人活得更自在。

▍1.金牛座

金牛座很穩重，在社交場合往往表現得很低調，他們會默默觀察在場的人，摸清狀況，判斷哪些人對自己有利，應該如何和他們攀談，在行動之前他們會經過仔細思考，金牛座的判斷力、邏輯思考都很強，交朋友往往帶有目的性，至於一般打發時間、玩樂的社交場合，他就顯得沒那麼有興趣。

▍2.摩羯座

摩羯座的性格內斂，一般人或許會覺得他們很冷淡，不過追根究柢是因為他們太不擅長社交，他們不害怕寂寞，可以享受孤獨，社交場合的寒暄讓他們覺得很虛假，有時會強迫自己融入，看起來好像與大家聊得來，其實都是假象，他們不僅不擅長社交，甚至多少都有點社交恐懼症。

▍3.巨蟹座

巨蟹座內心很敏感，性格被動又玻璃心，有時內心有想法，卻不敢說出口，在社交場合看起來很畏縮，輪到他說話時顯得太過緊張，不知所措。其實和巨蟹座當朋友很自在，他們不會給人壓迫感，只是他太不會說話，尤其在重要場合更不會推銷自己，看起來沒有自信，難以擴展交友圈。