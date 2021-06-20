有些人很會說話，尤其擅長說甜言蜜語，隨便都能把人捧上天。運勢命理網站「十二生肖運勢推算」分享，生肖屬豬、猴、龍、兔的女人嘴很甜，說話技巧高明，在社交場合往往非常亮眼，受到眾人歡迎，異性也對她完全沒抵抗力。

▍1.生肖豬

屬豬的女人心思細膩，做事有計畫，EQ很高，不會亂發脾氣，嘴巴很甜，人緣非常好。她們講話很有技巧，捧人不著痕跡，看起來很真誠，被誇的人不會有被拍馬屁的感覺。她們擅長經營人際關係，與人來往講義氣，朋友有事相求都會盡力協助，這樣的人當然非常受歡迎。

▍2.生肖猴

屬猴的女人天生能言善道，在社交場合顯得非常亮眼，她們其實很害怕孤獨，喜歡一群朋友聚在一起的感覺，所以非常積極的擴展交友圈，在認識新朋友的場合顯得非常活躍、熱情，嘴巴很甜，把旁人誇得飄飄然，她們認為這樣可以結交到更多好朋友，不但能玩在一起，對於擴展職場人脈也很有幫助。

▍3.生肖龍

屬龍的女人桃花運很旺，她們很懂得男性希望被崇拜的心理，所以談話過程會穿插許多誇獎、崇拜的話語，她們嘴巴很甜，讓男性完全沒有抵抗力。屬龍的女人並不是在刻意討好他人，而是懂得照顧旁人的感受，希望與身邊的人都能和平相處，照顧到整個團體的氣氛。

▍4.生肖兔

屬兔的女人很善良，個性可愛、機伶，喜歡冒險，面對真心相待的人，她們會加倍回報對方。她們有時候像是長不大的小孩，性格單純，與人相處不會計較得失，深受大家的喜愛。她們無論內在或外在條件都很好，觀察力也很強，講話技巧非常高明，可以四兩撥千斤，人脈越來越廣，一生頗為順遂。