有些人對賺錢特別有一套，存款增加的速度總是比旁人還要快，星座運勢網站「星座上上簽」分享，水瓶座、處女座、天蠍座的女人最有富婆命，她們擅長賺錢，又會理財，財富累積的速度非常驚人，財產比同年齡的人多好幾倍，生活完全不需為錢煩惱，過著富裕的好日子。

▍1.水瓶座

水瓶女是理想主義者，會為了追求夢想付出一切努力，她們不但有想法，更有自己的原則，為了達成目標，她們會把事情盡力做到完美，無論旁人怎麼勸她，甚至說出傷人的閒言閒語，她也不會放棄。其實水瓶女不是很重視金錢和名利，但是面對自己熱愛的領域會努力做到頂尖，這種精益求精的個性，替她帶來了金錢和地位，因此很有機會能變成富婆。

▍2.處女座

處女女是完美主義者，她們無法接受懶散、將就的生活，她們知道沒有錢萬萬不能，金錢能帶來生活品質的保證，所以她們會非常努力賺錢。處女女本來就很精明，對於理財很有一套，懂得未雨稠繆，拚命賺來的錢能夠不斷累積，不會隨意揮霍，存下人生第一桶金以後，短時間內又能存下更多桶，不靠別人也能成為富婆。

▍3.天蠍座

天蠍女面對愛情會失去理智，所以她們談戀愛的時候其他事都做不好，不過反過來說，天蠍女單身的時候事業心很強，因為沒有人可以依賴，她只能相信自己，於是會盡力把事情做得完美，她們本來就很聰明能幹，在不眠不休的努力之下，升職、加薪都不是難事，錢財累積非常迅速，由此可見單身的天蠍女真的很有富婆命。