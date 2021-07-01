海王星自6/25起逆行159天，直到11/30才逆行結束，塔羅牌老師艾菲爾提醒這段時間首當其衝的重災星座有雙魚座、雙子座、射手座、處女座，其他星座也有可能遇到各種不同的困境和影響，記得提醒身邊的家人、朋友多多防範。

12星座海王星逆行關鍵詞：

白羊座：心情欠佳。

金牛座：朋友背叛。

雙子座：事業下滑。（重災）

巨蟹座：交通受阻。

獅子座：悲歡離合。

處女座：破鏡難圓。（重災）

天秤座：健康堪慮。

天蠍座：小三插足。

射手座：家庭糾紛。（重災）

魔羯座：手足爭吵。

水瓶座：破財危機。

雙魚座：壓力巨大。（重災）

艾菲爾分析，海王星逆行是一種集體潛意識的現象，我們會因為恐怖事件更快速的確立誰是敵對方，這種因為害怕、憤怒而形成的恐懼心理，有如阻礙在光明面前的迷霧，把我們的理智困著，久而久之，我們在虛幻中又變化出無數的恐怖，最後掏空心靈。除此之外，海王星逆行還有一個恐怖的現象就是「以假為真」，你越害怕的事情就越容易成真，猶如每一個人都做了一場惡夢，而惡夢中的巨獸，就是我們已腐敗和扭曲的心靈。所以很多網路上若有似無的消息，請記得多加查證。

海王星逆行的期間很多事情容易做白工，忙到最後依舊是一無所獲，艾菲爾建議，海逆期間要注意時間上的分配，為自己制定明確的計畫，才不會白忙一場，別​​害怕走錯路，更不要害怕表達自我，只要你堅定信念，即可避開厄運。