談戀愛難免偶爾沒有安全感，有些人可能會選擇偷看對方的LINE對話記錄，不過也有些人絕不做出偷窺的行為。星座運勢網站「星座漫畫」分析，獅子座、水瓶座、天秤座最尊重情人的隱私，就算他們懷疑對方出軌，也不會做出暗中調查、偷看手機這類的事，因為他們認為尊重對方很重要，不能因為自己的私心而毀掉彼此的信任感。

▍第三名：獅子座

獅子座性格直爽又富有正義感，最討厭偷偷摸摸的行為，交往後非常信任另一半，再加上本來就討厭背地裡的小動作，所以完全不會偷翻情人的手機。獅子座如果有任何疑問或懷疑，通常會直接開口詢問對方，而不會在情人的背後偷偷窺探隱私。

▍第二名：水瓶座

水瓶座原本就很重視私人領域，就算有了戀人，也希望保有一些隱私，他們的小天地不想要讓任何人窺探，所以他們也不會去侵犯別人的隱私，更不可能去暗中調查或偷看手機。其實水瓶座也有好奇心，只是認為尊重他人隱私是兩人相處最基本的條件，因此不會輕易觸碰這條底線。

▍第一名：天秤座

天秤座其實很愛吃醋，希望自己是最了解情人的人，不過他希望對方能主動分享自己的一切，而不是要靠偷看手機、偷偷調查的方式來了解。天秤座很擅長經營感情，他知道尊重的重要性，所以與情人相處一直很有分寸，就算吃醋、懷疑，也不會用偷看手機的方式來驗證對方的感情。