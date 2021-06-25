有些人天生擁有創作才能，作品令人驚艷，能讓人產生共鳴。星座運勢網站「星座上上簽」分享，巨蟹座、雙魚座、水瓶座的女人情感細膩、對周遭變化感覺敏銳，有豐沛的創造力，能把所知所想化為文字或藝術作品，是才氣橫溢的才女。

▍1.巨蟹座

巨蟹女性格細心、敏感，對於環境、氣氛、感情、情緒的感受都比一般人還要敏銳，她們不太擅長口頭表達，會藉由文字、圖畫、藝術媒介來呈現自己的想法。巨蟹女比較喜歡靜態活動，假日常常待在家中看書、冥想，專注於探索自己的內心世界，她們感受力強，因此產出的作品都能讓人有強烈的共鳴，能獲得眾人的掌聲。

▍2.雙魚座

雙魚女也是一個感性的星座，和巨蟹女相較之下，雙魚女的表現慾更旺盛，外表看似文靜，其實內心世界洶湧澎湃，她們對周遭的變化非常敏感，嚮往穩定的生活、浪漫的愛情，卻常常反其道而行，選擇坎坷的道路來走，這些痛苦的經驗往往成為雙魚女成長的養分，在浴火重生後，想法更加成熟，能產出更有說服力的精采作品。

▍3.水瓶座

水瓶女的思想跳躍，讓人難以捉摸，許多人以為她們只顧自己，都不了解別人的感受，其實她們對情感、情緒很敏銳，平常只是懶得回應而已。水瓶女兼具理性和感性，能堅守自我原則，擁有自己獨到的想法，不會輕易受到旁人、環境影響，因此往往擁有充沛的創造力，感受敏銳這個優點，也讓水瓶女很適合當演員，她們才氣滿滿，充滿無限可能。