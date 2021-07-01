衛福部遭小黃衝撞 疲勞運將煞車不及沿途連撞 女騎士也遭殃

位在北市南港區的衛福部，1日下午14時45分驚傳遭一輛計程車撞上側門矮牆。警方調查，72歲葉姓運將當時開車行經昆陽街及忠孝東路口時，因疲勞駕駛及操作不當，導致引擎暴衝，沿途先衝撞一名女騎士及一輛貨車，最後撞到衛福部側門矮牆後才停止。

警方現場對葉男實施酒測值為0，已排除他是蓄意衝撞，虛驚一場。葉男發生車禍後雖意識清醒，但因受傷警消已先將他送醫治療中。