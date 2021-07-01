衛福部遭小黃衝撞 疲勞運將煞車不及沿途連撞 女騎士也遭殃 18:242021/07/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部1日下午遭一輛計程車撞上圍牆，經警方調查後排除蓄意的可能。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部遭小黃衝撞 疲勞運將煞車不及沿途連撞 女騎士也遭殃 位在北市南港區的衛福部，1日下午14時45分驚傳遭一輛計程車撞上側門矮牆。警方調查，72歲葉姓運將當時開車行經昆陽街及忠孝東路口時，因疲勞駕駛及操作不當，導致引擎暴衝，沿途先衝撞一名女騎士及一輛貨車，最後撞到衛福部側門矮牆後才停止。 警方現場對葉男實施酒測值為0，已排除他是蓄意衝撞，虛驚一場。葉男發生車禍後雖意識清醒，但因受傷警消已先將他送醫治療中。 計程車衝進衛福部 72歲駕駛「閃機車」釀禍虛驚一場 衛福部突現11花籃「抓光羅智強 告死朱學恒」他驚呆 #衛福部 #衝撞 #運將 #撞上 #側門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中連6天「嘉玲」莫德納開打 盧秀燕：施打疫苗將「遍地開花」 15:402021/07/01 生活 台中女騎士超車時摔車倒地 後方機車閃避不及撞上 11:142021/07/01 社會 東京奧運》台灣運彩開盤力挺中華健兒 17:302021/07/01 體育 工具機業拚列優先打疫苗名單 中央：一律送衛福部處理 11:022021/07/01 財經 習近平將細數政績 朝強國邁進 04:102021/07/01 產業財經 近5萬名民眾心理諮商中斷 民團籲盡速鬆綁遠距諮商 12:052021/07/01 生活 為離島醫護打氣 陳玉珍爭取紓困獎勵案3讀通過 15:172021/07/01 政治 生華科治新冠新藥 全台四家醫院獲採用 15:202021/07/01 財經 巨口鯊撞上刺網受困 花蓮漁船金鴻3號助返大海 13:482021/07/01 生活 江啟臣轟 疫苗政策舊思維 游盈隆酸 熊沒抓到先賣皮 04:102021/07/01 焦點要聞 關懷不中斷 勵馨籲開放遠距諮商 衛福部：並無中斷 11:542021/07/01 生活 社會熱門新聞 女漫畫家與夫含兒子小GG 稱「口感像粉腸」惹怒民眾狂檢舉 - 社會 漏夜竊走500顆西瓜案 竟是花蓮瓜農自導自演 - 社會 衛福部遭小黃衝撞 疲勞運將煞車不及沿途連撞 女騎士也遭殃 - 社會 宅神朱學恒送花籃遭告妨害公務 律師林智群送38字 - 社會 雲林芭樂攤絕地求生 滿500逆天長腿比基尼辣模親送到府 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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