面對現實的社會，隨時提高警覺心才能保護自己，不過有些人太過信任熟人，因此容易受到朋友欺騙。星座運勢網站「星座漫畫」分享，雙魚座、天秤座、巨蟹座最容易被熟人欺騙，平時他們面對外人時顯得很精明，有人想要耍心機都能被他看穿，但是他們對親人、朋友則是盲目的信任，所以特別容易被欺騙。

▍1.雙魚座

雙魚座平常很聰明又機伶，警覺心也很高，但是對於朋友、親人太過於信任，而且很容易心軟，只要兩人的感情不錯，無論講什麼話，雙魚座都容易盲目的相信，因為只要是足夠親密的人，就會被雙魚座認定為自己人，如果懷疑他們就太不夠意思了，也因此特別容易被熟人欺騙。

▍2.天秤座

天秤座平常很精明，一眼能看穿他人的真正想法，如果想要欺騙他往往很難得逞，尤其是一些拙劣的謊言和演技，他立刻就能拆穿。但是天秤座也有弱點，如果是面對他信任的熟人，就完全沒有警覺性，說什麼都不經思考就直接相信，特別容易被親人、朋友欺騙。

▍3.巨蟹座

巨蟹座心思很細膩，特別容易心軟，面對弱勢更會讓他同情心氾濫，如果有親人或朋友裝出可憐的樣子，他絕對會立刻落入陷阱，無論對方說出多明顯的謊言，他都不會懷疑，傻傻的相信對方，面對熟人的時候他們原本就不太有警覺心了，對方如果又利用他的同情心，立刻就會把他騙倒。