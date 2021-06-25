『您好，我是新來的同事某某某，想請問您這部影印機的使用方式？』

『我是新同事某某某，我不會用這影印機，可以幫我印10份Ａ4簡報嗎？』

聽起來很相似的內容，給人的感覺卻完全不同，前者是好學的學生，只要態度溫和有禮貌，多數人都願意教導新手（教得好未來也可以減輕自己的負擔，實在沒有不教的理由對嗎？）但是後者，哈哈，基本上，被白眼少不了，好手好腳的，不會又不學，卻希望別人“幫你完成”，相信這時同事心裡會出現這個聲音：「哈囉，這可是你的工作，同事可沒有義務一定要幫！」

或許1次、2次，同事會念在新人的份上伸出援手，不過時間一長，次數愈多，這種類型的人，在同事之間很快就會被認為是『麻煩精』，正所謂「自助人助」，新人是有蜜月期的沒錯，多則1個月，少則1周，但是蜜月期太長，可就會讓主管或同事感到麻煩或頭痛，建議大家一定要在這個期間內，把該熟悉的日常庶務或行政流程搞熟，而個人主要業務也一定要在交接期儘速上手。

尤其問過同事的問題，比如“分機如何轉接”、“請假流程”，這類很基本，不太需要去理解的問題，切記，要是忘了又問、問了又忘，會被認為根本沒用心，沒有把人家教的東西記下來。若像我一樣，記憶力沒有很好的話，我會固定準備筆記本和筆，走到哪記到哪。若是突發狀況，可以用手機記下來，這些動作不但可以幫助金魚腦族的朋友（我是編號001會員）也顯得你做事有條理，個性謹慎，讓同事對你的印象分數加分。

做筆記是一個好習慣，研究顯示，手寫可以幫助人類的記憶，而且事後還可以幫助自己回憶，增加工作效率，若是整天忘東忘西，工作內容雜亂無章，合作項目一旦出錯，就算錯誤不在自己身上，別人很可能也會第一個聯想到：『啊！一定是那個金魚腦先生/小姐出的包』，因此避免這樣的刻板印象上身，建議有事多記，對工作來說，絕對是有幫助的。

遇到不會的事，別先急著求救『幫我做』，而是『如何做 』，學到的就是你的，未來不管上哪個戰場都可能用得到，多做多學，把懶惰放一邊，把喪氣的話收一收，把積極性提一提，把矯情的心放一放，所有想要的，都得靠自己的努力才能得到。

也建議新鮮人，求職前不妨先上1111面試經驗談專區，有許多網友分享面試心得，提前參考研究，能讓你能在應徵前更有信心，或許對於正要踏入職場或轉職的你，有不小的加分效果喔！