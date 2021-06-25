姊妹花來台結婚生子後，利用母語優勢，在印尼招募有意來台工作同鄉，謊稱能代辦從事合法移工簽證及機票，實際上卻以非法手段欺騙來台打黑工；當被害人抵台後，姊妹還夥同老公等家人組成人口販運集團，分工仲介、監禁及運送被害人至各地工作。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

39歲黃姓印尼籍女子和小她1歲的妹妹嫁來台後，誆騙同鄉人來台打黑工，同鄉每月賺1萬8000元薪資，就被黃等人抽走1萬元，甚至被限制行動，除了睡覺就是工作，和當時變賣家產一圓來台掏金美夢差很大；移民署南區事務大隊高雄專勤隊獲報逮人，將姐妹花和其老公依人口販運等罪送辦。

姊妹花來台結婚生子後，利用母語優勢，在印尼招募有意來台工作同鄉，謊稱能代辦從事合法移工簽證及機票，實際上卻以非法手段欺騙來台打黑工；當被害人抵台後，姊妹還夥同老公等家人組成人口販運集團，分工仲介、監禁及運送被害人至各地工作。

據了解，姐妹花來台10多年，都已取得身分證，另姊姊則已離婚單身；移民署高市專勤隊調查，被害人們被誆騙來台後，就由姊妹分配從事農作、畜產等工作，每月賺1萬8000元左右薪資，就被黃等人抽走1萬，多名被害人在1間空間狹小的房間居住，生活條件差。

姐妹花利用同鄉身處異鄉，難以求助的困境，從中苛扣薪資並抽取高額仲介及交通運送費，以不法手段獲取暴利，移民署高市專勤隊去年據報，歷經半年追查，今年3月逮人，查扣手機及帳冊等證物。

高市專勤隊目前掌握3名印尼籍男被害人，3人在製作筆錄時不禁聲淚俱下，談起為了一圓來台賺錢美夢，為籌措代辦費用不惜變賣家鄉土地，怎知道來台後事與願違。反觀，這對姐妹花經常在臉書PO炫富和出遊照片，還有妹妹老公名下有百萬名車，不排除是從事非法仲介及抽佣獲取的暴利，全案除依法究辦外，仍將擴大追查幕後操控的不法集團。