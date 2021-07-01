西非國家馬利籍男子馬瑪都，6年前來台後，期限屆滿因馬利戰亂、護照到期而無法出境，致逾期居留，前年他騎機車撞傷另一名騎士後肇事逃逸，台北地方法院考量他將他依致人受傷逃逸罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

法官指出，宣告緩刑期間付保護管束，由地方檢察署之觀護人予以適當督促，以觀後效，至保護管束宜否以驅逐出境代之，本案判決確定後，檢察官指揮執行時自行斟酌。

40歲的馬瑪都2019年2月17日早上騎乘機車，沿台北市文山區辛亥路4段由北往南直行，行經辛亥路4段與興隆路2段及3段之交岔路口時，在紅燈情況下，貿然從機車待轉區起步直行交岔路口，撞倒葛姓機車騎士。

葛姓騎士人車倒地，牙齒斷裂、左足踝擦挫傷，馬瑪都在肇事後，明知對方倒地傷害，未施以救護或通知警員到場處理，逕自騎車逃離現場，檢方將他起訴。

北院斥責馬瑪都發生交通事故後逕自駛離現場，置受傷的被害人不顧，實有不該，但考量他犯罪後坦承犯行，與被害人調解成立並給付完畢，判刑6月，可易科罰金，宣告緩刑2年。