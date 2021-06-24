美河市開發案，前台北市政府捷運工程局聯合開發處長高嘉濃與課長王銘藏，涉14年前假造鑑價報告圖利建商5億多元，台北市長柯文哲曾痛批 「2個小官非常的賤」，一審重判，二審只依偽造書罪輕判，但台灣高等法院更一審將高、王依圖利罪各判10年及4年。可上訴。

捷運新店機廠聯合開發案，簡稱美和市案，台北市府以公地主身分與 日勝生公司簽約後聯合開發，時任開發處長的高嘉濃被控明知聯合開 發案已經旭洲公司鑑定建造成本，竟指示王男假造旭洲的鑑定書，將 工程費由106億元提高為114億元。

檢方指控，高以假造鑑定書提供北市府，讓市府以此與日勝生就權 益分配比例進行協議，因為他的不實鑑定資料，讓日勝生公司多分配 到3249坪樓地板面積，獲取不法利益5億124萬6301元，將高、王依圖 利等罪起訴。

一審台北地方法院認定2人共犯圖利及偽造文書罪，痛批高嘉濃鋌而走險以身試 法，惡性重大，強行曲解法令與職權，推卸責任給下屬，毫無悔意， 將他重判10年、王男判刑4年。

二審台灣高等法院認為，北市府經6次協商才與日勝生就權益分配比例 達成協議，並非全部依照高假造的鑑定報告書，由於檢方無法提出證 據證明犯罪，將2人所犯圖利部分判無罪，偽造文書仍成立，將高判刑4年，王判刑2年、緩刑5年，上訴後，最高法院撤銷，更一審維持一審刑度，