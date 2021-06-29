台中市29日本土零確診，但市長盧秀燕說，連續四天＋0沒有欣喜，反而更緊張，因為她很擔心大家鬆懈了，台灣現在疫苗嚴重不足，90％民眾沒有打疫苗，整個社會防護力非常脆弱；她也呼籲民眾不要掉以輕心，所有防疫工作要做足。

盧秀燕指出，因為疫情和緩，人流、車潮有點跑出來，中捷最近運量也從每日兩千人回復到4、5千人；另，她也發現採買人流也出來了，她呼籲民眾計畫性採買、分流，出門要戴緊口罩，買完就走，買完回家要注意清消，防疫的措施要內化到心裏，落實在生活當中，才能在全體都打完疫苗之前做到防疫保護力的效果。

而針對中央自27日調整邊境管制，從國外回來的人居家檢疫、居家隔離，必須入住居家檢疫替代所或是檢疫旅館（居家檢疫替代所），並且在14天居家檢疫期滿之前還要做PCR規定，篩檢結果由個人上網查詢，陰性就可逕行解隔，陽性就由衛生局派車收治醫院治療；盧秀燕說，台中市政府經過跨局室檢討，決定做更周嚴規定，會主動幫民眾查詢篩檢資料同時主動發簡訊通知；避免民眾查不到，心情上上下下。